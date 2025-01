Germania attacco col coltello al parco | due morti uno sarebbe un bambino Fermato il presunto killer

Leggi su Open.online

Nuovocolin. È accaduto poco prima delle 12 ad Aschaffenburg, in Baviera. Due persone sono rimaste uccise, e secondo la Bild una di questeun. La polizia tedesca ha dichiarato di aver arrestato un uomo,responsabile dell’, e che non ci sono altri sospettati. Ancora non si conoscono l’identità dell’uomo né i motivi dell’agguato, avvenuto nei pressi delSchontal. La circolazione dei treni nella stazione sud della città bavarese è stata interrotta perché il sospettato avrebbe tentato di scappare attraverso i binari. Solo un mese fa, il 20 dicembre, laera finita sotto shock per l’con una macchina lanciata sulla folla ai mercatini di Natale di Magdeburg last month – 6e almeno 300 feriti. Riaprendo la ferita di una serie allarmante di attacchi di lupi solitari nelle città tedesche.