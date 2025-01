Ilfoglio.it - Ecco i Fearleaders per riempire le pause delle gare di roller derby femminili

Si chiamanoe sono ritenuti la prima formazione europea di cheerleader composta da uomini o persone non binarie. È un mestiere difficile. Fortuna che ci sono loro a farlo. Lo sport sa innovare. Ma non quando è ingabbiato negli stereotipi. Quelli che icombattono con i loro ponpon e i salti acrobatici. Si esibiscono in Austria, ai marginipartite della squadra femminile di. In pratica: le donne se le danno di santa ragione, si spingono e si scontrano, mentre gli uomini badano alla coreografia. “Vorremmo davvero far riflettere le persone: come dovrebbe comportarsi un uomo? Come dovrebbe ballare un uomo?”, ha detto in un'intervista al Guardian uno dei, Romed Felderer, assistente sociale di 33 anni. Bisogna ribaltare il pensiero e cercare nuovi punti di vista.