Juventusnews24.com - Club Brugge Juve, è record negativo! Quella statistica in Champions non si verificava dal 2012: il dato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dopo lo 0-0 del match diLeague. Unche non sidal lontanoE’ terminata sullo 0-0, match della settima giornata diLeague. Ennesimo pareggio stagionale per i bianconeri, che si portano dietro undalla trasferta in terra belga.Come spiega OptaPaolo, infatti, questo è stato il primo match diche ha visto al massimo un tiro nello specchio a partire dall’incontro tra Lille e Bayern Monaco del lontano 23 ottobre. Leggi suntusnews24.com