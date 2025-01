News.robadadonne.it - Chi è la coppia accusata di aver rapito una neonata di un giorno a Cosenza

Leggi su News.robadadonne.it

Ha avuto, per fortuna, l’epilogo migliore la storia della piccola Sofia Cavoto,di appena unrapita dalla clinica Sacro Cuore di, ma per la famiglia sono state ore di angoscia e di timore per la sorte della loro piccola.Autori del rapimento sarebbero una donna italiana e un uomo senegalese, una, R.V. e A.M., che avrebbero sequestrato leperché lei non potrebbee figli. Una motivazione che li ha spinti a un gesto assurdo, con la donna, cosentina di 51 anni, che si sarebbe introdotta nella clinica e avrebbe preso la piccola travestita da infermiera, mentre il compagno 43enne la aspettava fuori per aiutarla.Il tutto sarebbe accaduto attorno alle 18:30, durante l’orario di apertura al pubblico per le visite, e lasarebbe stata rintracciata e bloccata tre ore dopo circa, nei pressi di Castrolibero, all’interno del loro appartamento dove, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, erano in corso i festeggiamenti per la nascita, con tanto di banchetto.