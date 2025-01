Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, accordo con il difensore: fissata la deadline

Ultimissimela data per il trasferimento del calciatore: oltre lasalta tuttoIldelsi infiamma nelle ultimissime ore, a pochi giorni dal big match contro la Juventus. Il mancatocon Danilo ha fatto saltare alcuni piani. Ilbrasiliano rescinderà con la Juve, ma non ha accettato l’offerta economica del club azzurro per motivi familiari. Infatti, dopo un confronto con i parenti, il capitano bianconero avrebbe deciso di lasciare l’Europa.Antonio Conte aveva posto come obiettivo numero uno in difesa proprio il sudamericano. L’arrivo di Danilo avrebbe sbloccato un affare già da tempo chiuso tra ile il Villareal, che però ha una necessità e non ha intenzione più di aspettare il club azzurro.Rafa Marin bloccato aSecondo le ultime informazioni raccolte dal giornalista di Relevo Matteo Moretto, il Villareal avrebbe posto un ultimatum al: entro 3 giorni devono lasciar partire Rafa Marin in prestito, altrimenti salteranno i termini degli accordi raggiunti settimane fa.