Borsa di Milano chiude in calo | banche pesano Prysmian brilla grazie all' IA

Ladi(-0,57%)in, appesantita dalle. A Piazza Affari, maglia nera tra i listini del Vecchio continente, corre(+3,4%), con i possibili benefici che arriveranno dagli investimenti per le infrastrutture legate all'intelligenza artificiale, annunciati da Donald Trump. Lo spread tra Btp e Bund archivia la giornata a 107 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,6%. Nel listino principale si mettono in mostra anche Leonardo (+1,6%), Iveco (+1,4%) e Amplifon (+1,1%). Cresce il settore del lusso con gli analisti che ipotizzano dazi meno pesanti del previsto. Sale Cucinelli (+1,4%) e Moncler (+0,4%). Bene Pirelli (+0,9%) e Stellantis (+0,4%). Poco mossa Snam (+0,07%), nel giorno del nuovo piano con investimenti per 12,4 miliardi al 2029. Vendite sulle utility e l'energia.