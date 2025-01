Oasport.it - Biathlon, “in Doro we trust!”. Arriva il mese cruciale per Wierer, tra Anterselva e Lenzerheide pronta a lasciare il segno

Leggi su Oasport.it

La stagione 2024-25 ditheasarà sostanzialmente concentrata nell’arco di poche settimane e in due località., dove si gareggerà nei prossimi giorni, e, palcoscenico inedito per i Mondiali che andranno in scena dal 12 al 23 febbraio. Il resto, francamente, è stato e sarà contorno. Inizia, dunque, ilper la veterana altoatesina.Qualcuno aveva avanzato perplessità relative alla sua competitività, fugate tuttavia da quanto accaduto nella mass start di Ruhpolding. Non stiamo ammirando la miglior versione della trentaquattrenne sudtirolese, cionondimeno il quarto posto conseguito nella partenza in linea sulle nevi bavaresi dimostra come la navigata biathleta azzurra possa ancora dire la propria, in barba a chi già ne stava recitando il de profundis agonistico.