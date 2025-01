Oasport.it - Ben Shelton verso la semifinale con Sinner: “Sfidare il numero 1 al mondo è una grande occasione”

Sarà Benl’avversario di Janniknelladegli Australian Open 2025, primo Major della stagione. Il giovane mancino statunitense ha eguagliato il miglior risultato Slam della carriera (US Open 2023), battendo oggi ai quarti di finale l’azzurro Lorenzo Sonego dopo una battaglia di quattro set con il punteggio di 6-4 7-5 4-6 7-6.“Onestamente mi sento sollevato, un plauso a Lorenzo Sonego perché ha giocato un tennis fantastico. Sono davvero felice che sia finita e di aver ottenuto la mia prima vittoria sulla Rod Laver Arena. È stato uno dei match migliori che ho giocato in carriera“, ha ammesso il 22enne americano dopo la partita.ha poi risposto ad una domanda sul suo prossimo avversario, ma in quel momento non conosceva ancora l’esito del match della sessione serale trae De Minaur: “Se inci sarà il beniamino di casa Alex de Minaur, potrete fischiarmi, lanciarmi roba in testa.