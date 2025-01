Panorama.it - Arriva Samsung Galaxy S25, ecco cosa saprà fare con l’intelligenza artificiale

Difficile immaginare una stanza più caotica di così. C’è la musica, alta, altissima, di quelle tamarre da discoteca. C’è gente che parla nei vari angoli, con le voci che si accavallano, si mescolano, si sovrappongono. Il telefono registra un video, poi lo elabora in automatico e permette di scegliere la traccia audio che serve di più. C'è quella con le conversazioni e un silenzio assoluto di sottofondo, da una parte; una con soltanto il brano, puro, pulito, senza traccia minima di brusio, dall’altra. Gli usi sono molteplici, con uno che svetta, più immediato e logico: filmare un pezzetto di concerto del proprio cantante preferito, registrare la strofa del brano del cuore, risentirla senza le interferenze del vicino di posto molesto e per giunta stonatissimo. O, in un contesto più professionale, filtrare i disturbi durante una conferenza o una lezione.