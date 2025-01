Iodonna.it - A convincere i bookmaker sono stati i continui ritardi e le critiche già ricevute da "With Love, Meghan", il nuovo progetto Netflix di Meghan Markle

Esce o non esce la nuova serie di? In quella che si rivelerà un’ulteriore umiliazione per la duchessa, irinvii, lee l’incertezza che ancora circondano illifestyle della– hanno spinto ia sfruttare il momento e dare il via alle ennesime scommesse sul futuro mediatico dell’ex attrice.si dà alla cucina e al giardinaggio: suc’è “” X A rischio la nuova docuserie diGià lo scorso anno diversi allibratori internazionali si erano concentrati sulle probabilità di un divorzio tra Harry, 40, e, 43.