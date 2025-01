Zonawrestling.net - WWE: Secondo i bookmaker Kurt Angle favorito a introdurre John Cena nella HOF

Il 2025 sarà l’ultimo anno da wrestler attivo di. Il farewell tour del 16 volte campione del mondo è iniziato e l’obiettivo dichiarato è vincere la Royal Rumble e andare a caccia del titolo numero 17. Per lui, senza ombra di dubbio, il postoHall Of Fame è assicurato, forse già nel 2026 al termine del suo tour d’addio. La domanda è chi introdurràHOF?.Ospite del podcast Insight con Chris Van Vliet,ha appreso una curiosità che lo ha sorpreso.diversi siti di scommesse, l’eroe olimpico è iladHall Of Fame quando arriverà il momento.si è detto sorpreso della cosa e che ne sarebbe onorato. Poi ha affermato che oltre al leader della C-Nation ci sono altri che meritano allo stesso modo un postoHOF, ossia Randy Orton, suo più grande rivale negli anni, e Stephanie McMahon che avuto un ruolo decisivo nel dargli la gimmick del rapper bostoniano da cui poi la sua carriera ha preso il volo.