Ilveggente.it - Volano insulti pesanti: Djokovic è una furia

Leggi su Ilveggente.it

è una vera e propria. Ecco cosa è successo alla fine del match contro Lehecka. Svelata la veritàPartiamo da un presupposto che conosciamo tutti: Novaknon è uno stinco di santo e, quando una cosa non gli va a genio, è uno che non le manda a dire e nemmeno si nasconde. Insomma, è un giocatore vero, reale, che all’estetica non ci guarda chissà che, nemmeno quando è in campo. A lui basta vincere. Che poi, in campo, riesce pure a incantare, è un altro discorso.è una(Lapresse) – Ilveggente.itAl termine degli Australian Open vinto contro Lehecka, il serbo non ha rilasciato la consueta intervista a bordo campo come di solito fanno tutti i suoi colleghi. E questo ha scatenato, come al solito, delle enormi polemiche.