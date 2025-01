Lapresse.it - Usa, Trump trova lettera che Biden gli ha lasciato

Leggi su Lapresse.it

Il presidente americano Donaldhato unache il suo predecessore Joegli haall’interno di una scrivania nello Studio Ovale, mentre firmava atti esecutivi e rispondeva alle domande dei giornalisti. Quando uno di loro gli ha chiesto segli avesseunaha risposto di non saperlo. “Potrebbe averlo fatto. Non la lasciano nella scrivania? Non lo so”. Quindi il presidente ha guardato all’interno di un cassetto e l’hata. “Grazie, Peter. Potevano passare anni prima dirla. Forse dovremmo leggerla tutti insieme. Beh, forse la leggerò prima io e poi prenderò una decisione”, ha detto il presidente.