Trump presidente inizia la nuova era | il ritorno alla Casa Bianca

(Adnkronos) – Donaldè tornato. E con il suo, almeno stando alle parole pronunciate nel discorso inaugurale da 47esimodegli Stati Uniti,anche “l’età dell’oro dell’America”. Il tycoon è “di nuovo qui” nonostante “molte persone lo ritenessero impossibile”, insomma. E mentre afferma solennemente che metterà gli Usa “al primo posto”, promette al suo popolo che il Paese, graziesua guida, “prospererà e sarà di nuovo rispettato in tutto il mondo. Tutte le nazioni ci invidieranno e non ci lasceremo più sfruttare”, le parole del nuovo inquilino della, che nel suo discorso ha spaziato dgiustizia ai migranti, passando per le guerre, la minaccia dei dazi e Panama e arrivando fino alle stelle, con la promessa della conquista Usa di Marte, per la gioia del collaboratore Elon Musk.