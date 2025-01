Cityrumors.it - Trump alla Casa Bianca: via libera a nuovi divieti

In sole 24 ore,torna a far parlare di sé: revocati 78 provvedimenti di Biden, quattro alti funzionari licenziati.Donaldè ufficialmente tornatoe non ha perso tempo nel lasciare il segno. A poche ore dall’insediamento, il tycoon ha avviato un radicale cambio di rotta. Rispettoprecedente amministrazione Biden, annullati ben 78 provvedimenti con un colpo di penna.si è insediato con nuove direttive Cityrumors.it foto AnsaNon solo: in un gesto che incarna il suo stile diretto e divisivo, ha licenziato quattro alti funzionari federali con un post sui social, sottolineando la volontà di un “rinnovamento immediato” nelle agenzie chiave.: clima, migranti e non soloUno dei primi interventi riguarda il ripristino di misure restrittive sull’immigrazione, un cavallo di battaglia digià nella sua precedente presidenza.