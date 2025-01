Tornano dal lavoro e trovano la casa occupata la trattativa con una rom incinta | Ci ha chiesto un riscatto

Leggi su Open.online

Sono tornati adalvenerdì sera intorno alle 22 e si sono trovati la. I protagonisti della vicenda sono i due inquilini di un appartamento ad Anzio, sul litorale della provincia di Roma. Provando ad aprire il portone d’ingresso dell’alloggio in via dei Pesci 12, i due si sono resi conto che la serratura era stata cambiata. Nelle ore in cui laera rimasta vuota, vi si era introdotta una donna nomade di circa 30 anni che al ritorno dei legittimi inquilini registrati con regolare affitto, si è rifiutata di aprire. I due hanno quindi messo in allarme il proprietario, che ha a sua volta allertato le forze dell’ordine.L’occupante pagata per andarsene Poco dopo i carabinieri sono arrivati all’appartamento e hanno provato a convincere la donna a uscire, senza riuscirci.