Tg5, lo speciale sulle nuove droghe fa il botto: gli effetti del Fentanyl sullo share

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tg5: SOS-Oltre l'emergenza / Canale 5) In concomitanza con l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, sabato in seconda serata Canale 5 ha mandato in onda unocurato dalla redazione del Tg5 sul, una nuova droga 50 volte più potente dell'eroina e 100 volte della morfina che ha già provocato negli Usa migliaia di morti. Non una scelta a caso dato che il neo presidente americano ha preso molti voti anche per aver dedicato decine di comizi alla grave emergenza. Il tg diretto da Clemente Mimun si è concentrato sulla penetrazione della sostanza nel mercato italiano - come ha spiegato il curatore Alfredo Vaccarella - in costante crescita . La distribuzione coinvolge le principali piazze di spaccio di Roma e Milano, mentre- grazie a un diabolico sistema di franchising - i pusher stanno distribuendo la sostanza sintetica combinandola con lepiù tradizionali.