Sparta Praga-Inter Asllani titolare! Le ultime sulla formazione – Sky

Domani alle ore 21 l’sarà ospite delloper la settima giornata di UEFA Champions League. Simone Inzaghi porta sorprese, una è la conferma di Kristjan. Leda Sky Sport.AGGIORNAMENTI –è la partita in programma domani sera alle ore 21 valida per la settima giornata di UEFA Champions League. La squadra nerazzurra può ipotecare la qualificazione tra le prime 8 in vista degli ottavi di finale, ma la trasferta in Repubblica Ceca non è delle più semplici. Le scelte sono limitate, le assenze non aiutano sicuramente. Francesco Acerbi ha saltato l’allenamento odierno in gruppo e non sarà a disposizione per la gara europea. Assieme a lui non garantiscono la presenza Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck, che lavorano per rientrare settimana prossima tra Monaco e derby.