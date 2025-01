.com - Sonego-Shelton: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Lorenzo a caccia della prima semifinale della carriera in uno Slam. Agli Australian Open Il tennista azzurro sfida Ben, numero 20 del mondo, ai quarti di finale di Melbourne, dopo aver superato Learner Tien agli ottavi, successo che gli è già valso un balzo nel ranking Atp, raggiungendo la 35esima posizione. La sfida tra Lorenzo e Ben è in programma mercoledì 22 gennaio alle 4.30 italiane. I due tennisti si sono sfidati in due occasioni, con una vittoria a testa. sarà trasmessa da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.