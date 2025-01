Sport.quotidiano.net - Sassuolo, sono già 50 le esultanze. L’unica volta a secco con... lo Spezia

di Stefano FoglianiQuando sceglie di attaccare per far gol ilnon sbaglia mai, o quasi. E Josh Doig è il suo profeta. È vero che il laterale scozzese non è un attaccante e di gol in neroverde ha segnato il suo primo domenica contro il Sudtirol – l’ultimo gol di Doig era datato ottobre 2022 – ma è anche vero tuttavia che si tratta del 15mo giocatore che va a segno dentro una macchina da gol che di reti ne ha segnate, fin qua, la bellezza di 50 in 22 gare. La media, facile facile, dice 2,3 gol a gara, un gol ogni, circa, 40’ mentre il resto dice che nessuno segna tanto, in B, e nessuno ha tante soluzioni in attacco quante ne ha la ‘macchina’ da gol di Grosso. Che con la stessa ‘manita’ con la quale si è sbarazzata, domenica, del Sudtirol – cui nonbastati tre gol segnati per fare punti – si era imposta già al Rigamonti contro il Brescia (5-2) e in casa contro la Sampdoria (5-1), ‘esagerando’ anche contro il Cittadella (6-1 al Mapei Stadium) e, sempre in casa, contro la Salernitana all’andata, con un 4-0 comunque rotondo e griffato da 4 marcatori diversi.