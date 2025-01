Romadailynews.it - Sanita’: Rocca, su liste d’attesa Lazio tempi migliorati del 50 per cento per priorita’ urgente

Sullenelladel“quando guardiamo alla classe diabbiamo migliorato idel 50 pere su quella delle ‘programmate’ siamodel 26 per. La strada e’ tracciata ma e’ molto faticosa, perche’ abbiamo trovato il deserto sulla programmazione”. Lo ha detto il presidente della Regione, Francesco, parlando a “Rai Radio Uno”. Negli ultimi 30 anni “non si e’ fatta una programmazione inche tenesse conto dell’invecchiamento della popone e quindi della pressione che si sarebbe riversata sulle strutture sanitarie e oggi stiamo pagando il conto di quell’assenza di visione che c’e’ stata troppo a lungo- ha aggiunto-. Il tema va preso di petto, noi siamo stati una delle prime regioni che ha obbligato le strutture private e accreditate, misura poi inserita per legge nell’iniziativa del governo per contrastare il fenomeno delle, e abbiamo reinternalizzato nel Recup oltre 4 milioni di prestazioni.