Romadailynews.it - Roma: si schianta con scooter rubato sul Raccordo anulare, muore 42enne

Viaggiava su unol’uomo che ha perso la vita, questa notte, in quello che sembra essere stato un incidente stradale autonomo sul Grande. Nessun altro mezzo, oltre al ciclomotore, e’ rimasto coinvolto nello scontro avvenuto in prossimita’ del km 28+400 sulla corsia interna.Alle 2:30 circa, gli automobilisti hanno segnalato il corpo di un uomo sull’asfalto, vicino allo. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 e gli agenti della polizia stradale.Nulla da fare per ilche alle 3 e’ stato dichiarato morto. Secondo quanto si apprende il mezzo era stato denunciato come oggetto di furto.Agenzia Nova