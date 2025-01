Pronosticipremium.com - Roma, Raspadori prende quota: Ghisolfi sonda il terreno

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasi avvicina il momento di tornare in campo. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 3-1 con il Genoa, frutto di un’ottima prestazione nell’arco dei due tempi. Il focus ora si sposta sull’Europa League, competizione tanto cara ai Friedkin che vogliono vedere la squadra arrivare in fondo. Il prossimo obiettivo sarà quello di strappare il pass per il prossimo turno. I capitolini starebbero continuando a preparare la gara con l’AZ, in programma giovedì 23 gennaio alle 18:45 all’AFAS Stadion. Una trasferta insidiosa, contro una squadra che tenterà l’impresa di fronte al suo pubblico.Dietro le quinte, però, il direttore tecnico Florentsarebbe alle prese con la sessione invernale di calciomercato. Oltre a spingere per Davide Frattesi, infatti, il dirigente francese vorrebbe regalare a Claudio Ranieri un degno vice Artem Dovbyk, con Eldor Shomurodov che non avrebbe convinto la piazza.