Ritrovata neonata di appena un giorno rapita da una clinica a Cosenza A prenderla una donna fintasi infermiera

Attimi di paura e infine il ritrovamento, dopo ricerche partite a ritmo serrato: è statala piccola Sofia Cavoto, diundi vita,Sacro Cuore, nel centro di, questo pomeriggio. Le sue condizioni di salute sono buone. La piccola era a bordo di un’auto insieme allaed all’uomo che l’hanno prelevata dalla. La vettura è stata fermata dalla polizia a Castrolibero. I due sono stati fermati.Il rapimentoAuna, spacciatasi come. La, con il volto parzialmente coperto dalla mascherina, si era presentata in stanza come una addetta del personale. Ha preso la, con la scusa di un cambio, ma poi, con il passare dei minuti, troppi, non ha più fatto ritorno. La mamma della bambina e la nonna si sono insospettite e hanno chiesto chiarimenti.