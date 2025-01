Riassunto e obiettivi del Como

Leggi su Justcalcio.com

Giorni caldissimi per il calcio italiano!Elde Cesc Fábregas salió del bache en el que estaba al inicio de año y este lunes, frente el Udinese (4-1), consiguió su primera victoria del 2025, que le instala en el ecuador de una Serie A que completó este lunes la vigésima primera jornada.–>–>–>–>–>–>–>El conjunto biancoblú, recién ascendido, lastraba el empate contra el Lazio en el primer encuentro del año y la derrota contra el Milan en la pasada fecha. No ganaba el cuadro de Cesc desde el pasado 30 de diciembre, contra el Lecce.–>Se impuso al Udinese, que tampoco ha logrado ganar en lo que va de 2025. Tampoco había perdido el conjunto del alemán Kosta Runjaic que llevaba tres empates seguidos y que no supo enmendar un encuentro ante un rival que está detrás suyo en la tabla en un duelo que terminó con dos expulsados, un por bando.