Polizia locale, premiati ventitré agenti lombardi

Varese ha ospitato la Giornata regionale della. L’edizione 2025 dell’evento promosso da Regionea si è svolto presso Palazzo Estense in occasione della festività del patrono del corpo, San Sebastiano. Dopo i saluti istituzionali la cerimonia è entrata nel vivo con i riconoscimenti al personale che si è distinto per meriti speciali per episodi avvenuti nel 2023. "Premiamo 23che rappresentano gli oltre 8.000 operatori dellaina, simbolo di un corpo che è il primo baluardo di legalità per i cittadini", ha detto l’assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa, che ha voluto omaggiare anche un rappresentante delladi Stato, il viceispettore Christian Di Martino. Accoltellato da un pregiudicato mentre era in servizio nella stazione di Milano-Lambrate nel maggio del 2024, ha ricevuto un riconoscimento speciale per il suo gesto eroico, esempio di straordinaria dedizione al dovere.