Paganin | Conte ha in mano lo spogliatoio tutti credono

Antonio, ex calciatore, è intervenuto a Tmw Radio durante Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni:Thiago Motta ha dato due segnali importanti contro Atalanta e Milan.“E’ interessante questa evoluzione. Mi lasciava sempre qualche dubbio ultimamente, per la pareggite acuta. La cosa interessante è l’atteggiamento, nella fame di volere il risultato. Si era già visto a Bergamo e col Milan lo ha confermato. Forse qualcosa è scattato nel gruppo. Non so da cosa possa essere determinato, però è importante che ora sembra una squadra che può lottare per i primi 4 posti”., il Milan fuori dai gioco Champions?“Pensavo che Conceicao avesse dato la svolta, con la Juve la prestazione lascia perplessi. Non dà l’impressione di essere il Milan ma un’altra società. Sembra un gruppo di ragazzi viziati a volte.