Olly in Gara al Festival di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia

sarà inalla 75ª edizione deldicon. In autunno per la prima volta sarà nei palazzetti italiani con TUTTA VITA TOUR– 2026, ed è già sold out la data al Palazzo dello Sport di Roma che raddoppia il 26 marzo 2026.aldi: La Magia di “” e il Potere dei Ricordi, il giovane e talentuoso cantautore italiano, sarà tra i protagonisti della 75ª edizione deldicon il brano “”. Questo pezzo, scritto dallo stessoinsieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI (che ha anche curato la produzione), esplora il potente e nostalgico sentimento di desiderio di rivivere momenti passati, pur sapendo che non è possibile farlo. “” è una ballad che racconta quei momenti di vita che sembrano scolpiti nel cuore, ma che sono destinati a rimanere solo un ricordo.