Ilrestodelcarlino.it - Montecchio, attacco ultras. Si visionano i filmati e si ascoltano i testimoni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una ferma condanna nei confronti degli "episodi di teppismo avvenuti al termine dell’incontro di calcio tra la squadra locale e quella proveniente da Urbania all’esterno del campo "Spadoni" di". E’ quella che viene espressa dal sindaco Palmiro Ucchielli e dall’assessore allo sport Mirco Calzolari nei confronti dei "gravi fatti di violenza". Sindaco e assessore "manifestano piena solidarietà ai tifosi dell’Urbania calcio per l’ignobile aggressione subita. Il sindaco ha contattato telefonicamente questa mattina il sindaco di Urbania Marco Ciccolini per esprimergli l’amarezza per quanto accaduto, rassicurandolo che le indagini delle autorità competenti sono in corso per fare piena luce sugli aggressori che, con il loro vile comportamento, hanno rovinato una bella giornata di sport".