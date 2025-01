Metro C a Roma | proseguono i lavori per il prolungamento

Leggi su Funweek.it

si prepara a un nuovo capitolo nella sua mobilità sotterranea. Iper ildella linea C dellapolitana, che collegherà San Giovanni al Colosseo, stanno procedendo a ritmo sostenuto. Questa nuova tratta non solo migliorerà la viabilità della città, ma offrirà anche un’opportunità unica per scoprire i tesori archeologici nascosti sotto i nostri piedi.Leggi anche: —D, il nuovo tracciato con 30 stazioni >>La nuova stazione Colosseo/Fori Imperiali, cuore del progetto, si inserisce in un contesto storico di inestimabile valore. Scavando sotto la superficie, gli archeologi hanno riportato alla luce reperti di epoche diverse, dallarepubblicana all’età imperiale. Pozzi arcaici, strutture di edifici antichi e resti di un complesso termale sono solo alcune delle scoperte che hanno arricchito la nostra conoscenza della storia della città.