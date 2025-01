Spazionapoli.it - Mercato Napoli, la rivelazione di Giuffredi: “De Laurentiis mi ha chiamato per due calciatori”

calcio ultimissime, ladell’agente Mario: “Demi haper due”Da qualche anno a questa parte ilcerca di essere sempre più vigile sui giovani e su colpi in prospettiva, magari acquistando ia gennaio per poi lasciarli nei loro club sino a giugno. Un esempio è il caso di Patrick Dorgu, per cui il club azzurro starebbe tentando proprio una soluzione simile.Non solo, perché il club partenopeo vuole riportare nella loro città Natale due giovaniche hanno come procuratore Mario. Lo ha rivelato lo stesso procuratore nel corso del suo intervento alla trasmissione “Il Bello del calcio” in onda su Televomero.Desui fratelli Esposito, ladiDi seguito le sue parole al riguardo:Quando il club chiede un mio calciatore è solo un piacere, ieri ho sentito ADL che rientrava da Los Angeles e mi ha chiesto duedella mia scuderia, sono i due giovani Esposito.