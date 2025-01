Secoloditalia.it - Maxi frode fiscale da 127 milioni di euro tra Napoli e Pisa: i soldi venivano dirottati in Cina

Unaoperazione della Guardia di finanza di, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo “monstre” firmato dal Gip disu richiesta della Procura partenopea, che si spiega bene i numeri dellatra Italia e: 127e 122miladi profitti illeciti, stessa cifra del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili, 51 società e 54 indagati, 46didi imposte non pagate nel periodo 2019-2021, riciclaggio e autoriciclaggio di ben 81di, ben 200 finanzieri messi in campo.Che cosa sappiamo dellatra l’Italia e laE’ stata così smantellata l’organizzazione dedita alle fatture false e al riciclaggio nel settore calzaturiero e della pelletteria, che vede indagate 63 persone.