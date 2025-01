Mantova, dalla collezione Sonnabend un nuovo museo contemporaneo

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 21 gen. (askanews) – Anasce und’arte contemporanea attorno ad una delle collezioni private più rilevanti del secolo scorso, laCollection che verrà esposta permanentemente nel centro della città all’interno del rinnovato Palazzo della Ragione, con un progetto allestitivo di Federico Fedel. LaCollection, sviluppata grazie alla visione dell’influente mercante d’arte Ileana(1914-2007), di suo marito Michael(1900-2001) e del loro figlio adottivo Antonio Homem, rappresenta una delle più significative testimonianze di movimenti artistici fondamentali della seconda metà del Novecento. Attraverso le loro gallerie di Parigi e New York, isono stati protagonisti nel presentare e diffondere l’arte americana in Europa e gli artisti europei in America.