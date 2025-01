Juventusnews24.com - Magnanelli: «Sconfitta che ci fa aprire gli occhi. Non sono stato bravo a trasmettere alla squadra che sarebbe stato complicato» – VIDEO

di Marco Baridonha commentato lacasalinga della Juve Primavera contro la Sampdoria: le parole del tecnico –(Inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juve Primavera cade a Vinovo contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni dinel post partita.COS’È MANCATO – «Tanto, nel senso che sapevo chestata una partita complicata e probabilmente noncosìa farlo capiremia. Ovviamente me ne assumo le responsabilità di questa, perché conosco determinati tipi di partite, conosco determinati momenti e ripeto, probabilmente noncosì, così incisivo nel far capire quali difficoltà potevano esserci. Purtroppo abbiamo subito una bruttacontro unache ha ampiamente meritato, anzi probabilmente il passivo è anche poco per certe cose, tolte le tre o quattro occasioni che abbiamo avuto nel finale.