L’Iran e il piano imperialista andato in fumo

Pinto* ?Iran ha perso. Lo sconfitto della tregua di Gaza è l’Ayatollah Ali Khamenei. Il governo israeliano sta raggiungendo molti obiettivi, Hamas può tentare di sopravvivere, gli americani si presentano garanti della regione, gli arabi sono soddisfatti. Tempi e risultati della tregua non sono scontati, ma una cosa è certa: il regime iraniano è stato costretto a un ruolo di secondoin un passaggio di questo livello geopolitico.aveva lanciato un progetto imperiale di proporzioni storiche. Hamas, Hezbollah, gli Houti e altri gruppi politico-terroristici, organizzati dal regime, avevano assunto una forza inedita. Gli Ayatollah avevano una presenza ideologica e militare in Paesi storicamente avversari, Siria e Iraq. Per non parlare dell’influenza globale:è il principale alleato della Russia di Putin, estendendo la sua influenza addirittura alla dittatura venezuelana.