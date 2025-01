Laverita.info - L’era di Trump: nulla come prima

Dall’immigrazione alla giustizia, dai combustibili fossili ai dazi, fino alla restaurazione di una società con solo due generi: maschile e femminile. Donald annuncia la sua rivoluzione che investirà il mondo e che trasformerà l’Europa. Giorgia Meloni lo ha capito.Per l’Europa cambia tutto dall’energia ai conti pubblici. Per non farsi prendere in contropiede, la via sono gli accordi bilaterali, con priorità al settore militare. E Bruxelles dovrà rivedere rapporti con la Cina e Patto di stabilità.Lo speciale contiene due articoli.