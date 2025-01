Tvplay.it - Lazio, Lotito sfida la Juventus sul mercato: colpaccio dalla Premier

Leggi su Tvplay.it

Lalancia un’ambiziosaallasul, mettendo nel mirino un giocatore già in ottica bianconera, attualmente inLeague.È scatenata sul, ladi Claudio, dopo l’ottimo avvio di stagione della squadra di Baroni. Al club biancoceleste evidentemente non basta essere stato una delle sorprese della prima metà dell’annata di Serie A, e per ildi gennaio si punta a chiudere alcuni nuovi colpi. Per rinforzare la rosasembra disposto anche a investimenti importanti e addirittura are lasu un obiettivo dilasul. (LaPresse) TvPlay.itLatornerà in campo giovedì sera in Europa League, affrontando all’Olimpico la Real Sociedad settima in classifica in Liga.