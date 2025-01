Iltempo.it - La Roma batte un colpo: ecco Rensch. E in porta c'è una novità

Ghisolfiil primodel calciomercato di gennaio. Intorno all'ora di pranzo di ieri il direttore sportivo dellaha trovato l'accordo di massima con l'Ajax per il trasferimento di. Il classe 2003, che può giocare sia nella casella occupata da Saelemaekers che più arretrato al posto di Mancini, arriverà in giallorosso per sei milioni di euro (cinque più uno di bonus) complessivi, con un matrimonio che si concretizza dopo l'affare saltato in estate. «Stavamo negoziando, ma alcune cose sono cambiate all'interno del club. Anche la situazione con me è cambiata. Alla fine non è andata. Ad un certo punto inizi a mettere tutto insieme e vedi cosa desideri di più», aveva detto l'olandese ad ottobre, svelando il retroscena sulla trattativa sfumata. Ad inizio dicembre da Trigoria hanno però riallacciato i rapporti con l'entourage di, sistemando nuovamente l'accordo contrattuale fino al 2029 con uno stipendio da 1,2 milioni di euro netti a stagione.