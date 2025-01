Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, iniziato il conto alla rovescia: in arrivo il via libera da Parigi, poi l’ufficialità. Le tempistiche

di RedazionentusNews24il: inil viada, poida parte del club bianconero. Ledell'affareLa Gazzetta dello Sport di oggi è tornata sul caso Randal: il francese, dopo aver sostenuto nella giornata di giovedì le visite mediche con il club bianconero si allena in attesa che il suo trasferimento venga ufficializzato.Proprio in queste ore il PSG sta risolvendo il pasticcio legato ai giocatori in prestito, con il viadefinitivo che è atteso tra oggi e domani. Poi arriveràda parte della, con il giocatore che sarà poi convocato per la trasferta in casa del Napoli di sabato.