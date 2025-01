Secoloditalia.it - Israele lancia l’operazione “Muro di Ferro” per combattere il terrorismo in Cisgiordania

Leggi su Secoloditalia.it

È tregua nella Striscia, ma la lotta alnon si è fermata. Oggi, le Forze di difesa israeliane (Idf), coadiuvate dallo Shin Bet e dalla Polizia di, hanno avviato un’operazione su vasta scala nella città di Jenin e nel suo campo profughi. Denominata «di», l’iniziativa mira a colpire con decisione le basi di Hamas.Netanyahu: “Agiamo in modo deciso contro l’asse iraniano”«Questo è un ulteriore passo verso il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati: rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria. Agiamo in modo sistematico e deciso contro l’asse iraniano ovunque esso estenda le sue mani. E non finisce qui», ha dichiarato il premier Benjamin Netanyahu, delineando la portata strategica del.Hamasl’appello all’escalationMentre il governo israeliano enfatizza la necessità di neutralizzare le minacce, l’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha condannato con forza l’intervento, definendolo un atto di aggressione contro il popolo palestinese.