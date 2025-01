Lanazione.it - In Toscana cresce il '4+2', Pellecchia: “Triplicate le scuole che hanno aderito alla sperimentazione”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 gennaio 2025 – Il modello scolastico quadriennale "4+2" sta prendendo piede in, ma non a Firenze. Il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato 13 nuovi percorsi quadriennali in 10toscane, che si aggiungono ai 4 già approvati lo scorso anno. La, che prevede quattro anni di scuola superiore seguiti da due di formazione tecnica superiore negli ITS Academy, risponde alle esigenze del mondo del lavoro, sempre più orientato verso competenze tecnico-professionali avanzate. Lecoinvolte Leche, adottando ognuna da uno a tre percorsi del "4+2", nella nostra regione sono: Omnicomprensivo Marcelli (Foiano della Chiana), Giovanni da Castiglione (Castiglion Fiorentino), Margaritone (Arezzo), Vegni - Capezzine (Cortona), Omnicomprensivo Fanfani-Camaiti (Pieve S.