In aumento aggressioni personale sanitario in Toscana | oltre 1 200 casi in nove mesi

Inin1.200in.È quanto emerge dal convegno a Firenze organizzato da Cisl Firenze-Prato all’ospedale Careggi.Protezione con l’anonimato per i lavoratori aggrediti che denunciano, per evitare ritorsioni. Supporto pieno anche coprendo le spese legali- da parte delle aziende.dei sistemi di videosorveglianza. Formazione specifica per i ruoli più esposti. Maaggior coordinamento con le istituzioni “che debbono assumersi l’onere di fronteggiare questa vera e propria emergenza, perché non si può andare al lavoro con il timore di essere aggrediti e picchiati”.Sono alcuni degli spunti emersi dal convegno che ha visto al centro i settori in cui il fenomeno, evidenzia Cisl, è più pesante: sanità, trasporti, servizi e commercio.