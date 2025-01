Ilrestodelcarlino.it - Il Piceno sul grande schermo. Due film girati a Offida

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ci sono ben dueattualmente in lavorazione ead, tra gli otto scelti nell’ambito del bando regionale per la cinematografia. Una conferma di come le Marche brillino sule piccoloe si stiano affermando sempre più come una destinazione attrattiva per l’industria cinematografica. Oltre aldi Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, infatti ha riscossosuccesso la miniserie tv di Sergio Rubini su ‘Giacomo Leopardi: il poeta dell’Infinito’ trasmessa su Raiuno e seguita da milioni di telespettatori. È stata la Fondazione Marche Cultura ad annunciare gli esiti del bando: verranno finanziati sette lungometraggi e una serie televisiva per un totale di 2.400.000 euro, opere che produrranno un indotto economico diretto nelle Marche di oltre 6.000.000 di euro, frutto delle spese delle produzioni per professionisti e fornitori locali.