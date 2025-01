Panorama.it - Il giro del mondo della Milano Fashion Week

Boulangerie Paul & Shark Deauville. Basta un’insegna azzurra e bianca per trasportare chiunque lo desideri in un angolo di Normandia, lungo la Côte Fleurie. Da qui inizia ildel.Si parte così dal nordFrancia grazie alla capsule collection firmata Paul&Shark chepassione per il mare ha fatto la sua cifra stilistica. Ispirata a un luogo dove il tempo sembra essersi fermato alla Belle Époque, col vento leggero che increspa l’oceano e quelle costruzioni colorate che popolano il centro cittadino, riflettendo l’intreccio di arte, storia e cultura che ha reso unico questo piccolo borgo portuale, la collezione si racconta attraverso capi dal design rilassato e marcatamente ispirato al mare. Tessuti raffinati come cashmere, lana e cotone soft sono protagonisti, insieme a pull a trecce e polo in maglia che vanno a comporre look timeless, senza però dimenticare le iconiche righe e il blu Paul & Shark, questa volta affiancato a nuance tenui e delicate.