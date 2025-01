Superguidatv.it - Grande Fratello, la storia di Pamela Petrarolo: da Non è la Rai alla scomparsa del fratello | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Alla linea della vita di: dal successo a Non è la Raidelal: il successo a Non è la Rai e ladelalapre il suo cuore e racconta la sua vita personale ed artistica. «Ho passato diversi anni malissimo. A 21 anni conosco quello che è poi diventato mio marito, a 26 anni divento mamma» – racconta la ballerina che dopo 18 anni d’amore termina la sua primad’amore. Nella sua vita arriva un nuovo amore da cui nasce la seconda figlia Futura. Poi la sua vita viene scossa dimprovvisadel: «lo siamo andati a cercare ovunque con i miei genitori che si stanno spegnendo, questa situazione è devastante. Qualsiasi cosa arriva nella nostre vite non riusciamo a godercele.