Grande Fratello | Helena rientra ed è polemica in 6 al televoto

Prestesnella casa dele sui social si scatena ancora un acceso dibattito. La puntata di ieri lunedì 20 gennaio su Canale5 ha regalato un clamoroso colpo di scena: oltre ano in gioco anche Eva Grimaldi e altri quattro concorrenti eliminati in precedenza: si tratta di Jessica, Federica, Michael e Iago. Tutti andranno ale solo quattro di loro potrannore in gioco. Questa settimana, di conseguenza, non ci sono state nomination. La sorpresa però non è piaciuta a molti telespettatori, in particolare per il ritorno aldi. In tanti ricordano che la modella brasiliana era stata “eliminata mediante regolare” e c’è chi chiede l’intervento del Codacons per il “cambiamento del regolamento in corso attuato dal programma”.