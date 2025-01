Ilnapolista.it - Giuntoli: «Kolo Muani? Dovrebbe arrivare domani. Vlahovic e Douglas Luiz? Non cediamo nessuno»

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida di Champions di questa sera contro il Club BrugesLe parole diÈ arrivato in ritardo qui, aveva da fare?«Manca poco alla fine e sono un po’ indaffarato. Siamo qui per fare bene in Champions, siamo molto contenti dell’ultima prestazione»Quanto manca per?«Credo a breve, stanno facendo gli ultimi documenti.dovremmo esserci»Quanto dobbiamo aspettare per la Juve in testa alla classifica?«Quanti anni non lo so, noi siamo convinti di tornare competitivi a breve».Il difensore centrale che cercate è un titolare o un intermedio?«L’obbiettivo è quello Dif are il massimo, gennaio è un mercato molto particolare e molte volte non si riesce addove vorrebbe.