Furti, sette in un giorno. “Buttato giù muro di camera, rubata la piccola cassaforte”

Siena, 21 gennaio 2025 – Giornata nera. Una banda ha preso di mira Siena entrando almeno inabitazioni fra Acquacalda, Petriccio e la zona di piazza d’Armi. Solo in due casi, però, le vittime sono state fortunate poiché i malviventi sono fuggiti a mani vuote. La polizia sta indagando sulla sequenza di colpi per capire come si sono mossi e cercare di dare un nome e un volto ai ladri. Che in un caso hanno dimostrato di essere senza scrupoli arrivando al punto di abbattere persino parte di uninterno pur di riuscire a portare via lacon un bottino ingente. Un raid accaduto il 14 gennaio scorso che ha visto nel mirino il capoluogo mentre finora le bande avevano agito soprattutto nel sud della provincia e nei centri intorno a Siena. “Ero fuori città, a scoprire l’accaduto è stato il mio compagno rientrando in casa alle 18.