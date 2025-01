Pronosticipremium.com - Frattesi alla Roma? Casadei al Torino una chiave in più. La Lazio pronta allo sgarro

Leggi su Pronosticipremium.com

Si avvicina a grandi falcate la trasferta olandese di Europa League per la, contro un AZ Alkmaar da battere per blindare la qualificazionespareggio post League Phase. È però il calciomercato a tenere banco, dove finalmente si muove qualcosa: per Rensch e Gollini si attende solo l’ufficialità, mentre proseguono i dialoghi col Milan per Saelemaekers, ma tutti attendono novità sull’affare. È e sarà il sogno di inizio febbraio dei girossi, con Ranieri che spera di avere all’ovile un nuovo centrocampista di qualità assoluta.L’ex Sassuolo ha già reso chiare le sue intenzioni: lasciare l’Inter per lagià in questa sessione di mercato, per tornare in quella che ha sempre sentito come casa sua e che non avrebbe mai voluto abbandonare. Dal canto suo Marotta, sebbene non abbia intenzione di privarsi a gennaio di un giocatore importante, stimato e necessario visti gli infortuni di Calhanoglu e Mkhitaryan, deve fare i conti con un giocatore controvoglia in nerazzurro, e continua a chiedere 45 milioni per salutarlo subito.