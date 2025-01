Ilgiorno.it - Filippo Pizzoni, Orticola e Milano: "I boschi in città salvano la salute"

Leggi su Ilgiorno.it

Alfredo Giuseppe Maria, milanese doc? "A tre esponenti della mia famiglia, rispettivamente,ha dedicato una via. Al nonno Giuseppe anche una targa, in piazza Cordusio. Al trisnonno generale garibaldino Giuseppe Dezza anche un monumento". Trascurata, oggi, la piccola aiuola intorno. "Allarghiamo oltre lo sguardo. La statua si trova di fronte a un’entrata dei Giardini pubblici di Porta Venezia". E Landscape Architecture, architetto, lei insegna a studenti di tutto il mondo. "Gli stranieri che frequentano il mio corso in inglese, al Politecnico, provengono infatti da Cina, Giappone, Azerbaijan, Iran, Libano, persino dagli Usa . non dall’Inghilterra". Presuntuosi, gli inglesi, monarchi del giardinaggio. "è comunque l’unicaitaliana in dialogo con il resto d’Europa".